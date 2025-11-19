Crecen los nacimientos en Galicia pero todavía distan mucho del número de fallecidos

oatawa

Galicia ha registrado 10.116 nacimientos desde comienzos de este año hasta el pasado mes de septiembre. Un 1,1 % más que en el 2024 en el mismo período de tiempo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 111 alumbramientos más los que han generado un porcentaje un poco superior al del avance medio en el resto de España, fijado en un 0,95 %. Una cifra que, si continúa su crecimiento hasta final de este curso, podría romper con años de caídas en los nacimientos y compensar, en cierta medida, el número de muertes, que también crece.

No obstante, el año pasado no fue muy esperanzador en lo que a la natalidad se refiere. En Galicia nacieron 654 personas menos que en el 2023, lo que supuso un descenso del 4,67 %. Una caída libre junto al resto de España que, también en el 2024, percibió un descenso del 0,8%. Se trata de una cifra en apariencia inocua, pero que perpetúa una tendencia a la baja que, desde el 2014, registra un descenso de nacimientos en el país del 25,6 %.

En Galicia, fueron 13.350 personas las que vinieron al mundo y 32.749 las que perecieron el año pasado. Un descenso mínimo, tan solo del 0,1 % respecto al 2023 pero que, sin embargo, supone más del doble y que, además, empeora el crecimiento vegetativo gallego —la diferencia entre el número de nacimientos y el número de fallecidos durante un tiempo concreto—.

Por otro lado, en las primeras 44 semanas de este 2025, se han contabilizado un total de 28.033 defunciones, lo que implica un aumento del 1,70 % respecto al mismo rango temporal del año pasado. Casi el triple del número de nacimientos a expensas de que finalice este año tomando un mes más de rango.

Para igualar este escenario, las 3.308 madres gallegas de entre 35 a 39 años y las 3.126 de entre 30 y 34 son las que, este año, se han encargado de dar luz al problema.