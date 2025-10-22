Imagen de archivo de una madre amamantando a su bebé en el hospital de O Salnés MONICA IRAGO

Galicia registró 1.179 nacimientos en el mes de agosto, representando un aumento del 0,25 % respecto al año anterior en el mismo período (1.153), según la Estimación Mensual de Nacimientos publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con estos datos, la comunidad gallega rompe la tendencia descendiente de natalidad registrada en casi todos los meses del 2025. En cuanto a la edad de las madres, el grupo más numeroso fue de 35 a 39 años (402), seguido por el de 30 a 34 (357) y el de 25 a 29 años (163).

Por provincias, la que más nacimientos registró fue A Coruña (519), seguida de Pontevedra (406), Lugo (146) y Ourense (108).

En el conjunto nacional, el número de nacimientos de los ocho primeros meses del año ascendió hasta los 210.282, frente a los 209.794 del 2024 pero aún están lejos de las cifras del 2019, con 238.244 nacimientos, o 2020, con 230.446. Tras la pandemia, las cifras cayeron a 217.403 nacimientos en los primeros meses del 2022 y 219.990 en el 2021. A su vez, los datos del INE informan de que durante el pasado mes de agosto, en España se registraron 27.818 alumbramientos, siendo 9.236 las madres de entre 30 y 34 años y 8.084 en el grupo de entre 35 y 39.