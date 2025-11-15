La alta velocidad española se prepara para superar la barrera de los 300 km/h
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La línea gallega está diseñada en la mayoría del recorrido para alcanzar los 350 por hora, pero los Avril están homologados de momento a 33015 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Tanto el Ministerio de Transportes como el Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF) estuvieron estudiando en los últimos meses la posibilidad de romper la barrera de los 300 kilómetros por hora en algunos tramos de la