Pontón reclama en Argentina agilizar la homologación de títulos académicos

Ana Pontón, con el ministro de Gobernación de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y la eurodiputada Ana Miranda

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, propuso este viernes agilizar la homologación de títulos académicos a los gallegos en la diáspora, un proceso que puede tardar hasta dos años y que «está lastrando» la atracción de talento.

Pontón, que estos días está viajando por Uruguay y Argentina, explicó que la colectividad gallega le transmite que «os procesos de homologación de títulos tardan moito tempo» y limitan el derecho de los gallegos en el exterior de «retornar a Galiza e desenvolver aquí os seus proxectos de vida e de traballo».

La portavoz del BNG consideró que esa lentitud «é un problema para o desenvolvemento económico de Galiza, porque neste momento temos moitos sectores produtivos que buscan mano de obra, ademais de que a chegada das novas xeracións de galegos e galegas da diáspora supón fortalecer unha poboación moi envellecida».

La petición de acelerar las homologaciones es compartida por el Gobierno de la Xunta, cuyo presidente, Alfonso Rueda,ha solicitado que se agilicen esos trámites. A inicios de noviembre, el Ejecutivo gallego y las tres universidades enviaron una carta conjunta al Gobierno central con ese y otros planteamientos.

Pontón se entrevistó además con el ministro de Gobernación de Buenos Aires, Carlos Bianco, a quien felicitó «polo triunfo do peronista Partido Justicialista, na figura de Axel Kicillof como presidente da Provincia de Bos Aires».

La portavoz, que estuvo acompañada de la eurodiputada Ana Miranda, explicó que «nun momento en que a extrema dereita avanza en moitos países de Europa e tamén de América, como é o caso da propia Arxentina, desde o BNG aplaudimos que unha forza progresista lidere o goberno da provincia de Bos Aires e así llo transmitimos».