La Fundación A.M.A. habilita 137 becas para la formación de los profesionales sanitarios

Alumnos de primer curso en la Facultad de Medicina de Santiago, foto de archivo PACO RODRÍGUEZ

La Agrupación Mutual Aseguradora (A. M. A.) ha abierto una convocatoria de 137 becas para los exámenes de especialización y formación de posgrado de los profesionales sanitarios. Este programa destinará a las ayudas un total de 264.000 euros y están dirigidas a los licenciados, graduados o estudiantes de último año de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Veterinaria y Fisioterapia, que tengan la condición de mutualistas o asegurados de A. M. A. o sean familiares en primer grado.

Los aspirantes deberán presentar su solicitud cubriendo el formulario dispuesto en la página web de la Fundación A. M. A. hasta el 17 de febrero del 2026. El sorteo se realizará en Madrid el 19 de febrero, los resultados se comunicarán mediante un correo electrónico a los ganadores y suplentes antes del día 5 de marzo del 2026. Concretamente, se otorgarán 50 becas de tres mil euros para los cursos de preparación al examen de médicos internos residentes (mir); veinte becas de 1.600 euros para enfermeros internos residentes (EIR); quince becas de dos mil euros para farmacéuticos internos residentes (FIR); doce becas de mil euros tanto para licenciados en Veterinaria y Fisioterapia; diez becas de mil euros para psicólogos internos residentes; seis becas de mil euros para cada una de las especialidades de Química (QIR), Biología (BIR) y Física (FIR).

La asociación reiteró su compromiso con la formación, investigación y el desarrollo de los profesionales de la salud: «Durante veinte años, la entidad ha destinado más de tres millones de euros a respaldar el talento y la preparación de miles de jóvenes sanitarios que comienzan su carrera».