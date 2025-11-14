Besteiro reclama a Rueda que reoriente los fondos europeos que no se han gastado a políticas de vivienda

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a Teresa Ribera, en Bruselas.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha culminado su viaje institucional a Bruselas reclamando al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que reoriente los fondos FEDER que no se han ejecutado a políticas de vivienda que permitan combatir la «emerxencia habitacional» que se vive en la comunidad.

«Iso pode marcar a diferenza entre actuar fronte á emerxencia habitacional ou perder unha oportunidade histórica», subrayó el líder socialista, que ha invitado a Rueda a que «aproveite a oportunidade» abierta por la Comisión Europea para destinar, antes de que termine el año, los fondos FEDER —destinados directamente a las regiones— que no se han activado a políticas de vivienda en la comunidad.

Besteiro, que subrayaba este jueves que la vivienda es una cuestión prioritaria para su partido, ha tratado el asunto en la capital comunitaria con dos comisarios del ramo. En su primera reunión, con el comisario de Equidad Intergeneracional y Juventud, Glenn Micallef, Besteiro le ha trasladado la propuesta del PSdeG de crear un «banco de alugueiro» para movilizar vivienda vacía y frenar los alquileres abusivos.

En otro encuentro, el líder socialista ha comentado con la presidenta de la Comisión Especial sobre la crisis de la vivienda, Irene Tinagli, la necesidad de incrementar los fondos destinados a vivienda pública para garantizar que «permaneza en mans públicas» y que se amortigüe así la emergencia habitacional que sufre parte de la población en Galicia y en toda la Unión Europea.

«Rueda ten ata o 31 de decembro para reorientar todos os fondos FEDER non executados e destinalos á vivenda. Galicia non pode perder esta oportunidade», recalcó Besteiro, tras destacar las dificultades que la juventud gallega atraviesa para emanciparse y acceder a una vivienda propia.

El líder del PSdeG, sobre los datos del eucalipto: «Se isto é controlar unha moratoria, que veña Deus e que o vexa»

En la última jornada de su estancia en Bruselas, Besteiro también se reunió con la exministra Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia. Con ella, el secretario xeral del PSdeG abordó la necesidad de que Galicia gane impulso con el Pacto Verde Europeo para «resituarse na primeira liña da transición enerxética» y criticó la inacción del PP, que ve alineado en Bruselas con la ultraderecha, «absolutamente negacionista» con el cambio climático.

Por su parte, Teresa Ribera se mostró «plenamente consciente» de la gravedad de los incendios que sufrió Galicia este año y señaló la importancia de reforzar las políticas de prevención. Tras el encuentro con ella, Besteiro aprovechó también para valorar los datos de plantaciones de eucalipto que se han conocido este jueves y que cifran en más de 19.000 hectáreas la expansión de la especie. El socialista criticó las «portas de atrás» que abre la expansión de la moratoria y lamentó que ello suponga más presencia de eucalipto. «Coníferas e frondosas redúcense e o eucalipto medra; se iso é controlar unha moratoria, que veña Dios e que o vexa», censuró.