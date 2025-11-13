El pino se mantiene, pero el eucalipto no se frena
REDACCIÓN / LA VOZ
SOMOS AGRO · Exclusivo suscriptores
El Inventario Forestal muestra el bum de cultivos de la especie australiana previo a la moratoria, que logra que las coníferas no pierdan superficie14 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Los resultados del Inventario Forestal Continuo de Galicia correspondientes al 2024 y presentados ayer en Santiago son mucho más que un dato. Porque además de registrar que la superficie ocupada por el eucalipto en Galicia