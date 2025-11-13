El pino se mantiene, pero el eucalipto no se frena

El norte de Galicia es el que acumula mayor volumen de madera de las distintas especies que conviven en el monte gallego. Pero también es en la costa donde se concentran la mayor parte de las plantaciones de eucalipto, según los datos que se presentaron ayer en Santiago. Este monte plantado de eucaliptos en Doniños, en Ferrol.
El Inventario Forestal muestra el bum de cultivos de la especie australiana previo a la moratoria, que logra que las coníferas no pierdan superficie

14 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los resultados del Inventario Forestal Continuo de Galicia correspondientes al 2024 y presentados ayer en Santiago son mucho más que un dato. Porque además de registrar que la superficie ocupada por el eucalipto en Galicia

