Mujer, extranjera y camionera: «Sufrí un secuestro exprés en mi país y desde entonces valoro la tranquilidad en la vida y en el trabajo»

Danixy Cisneros conduce su camión por toda la península desde el año 2020
Danixy Cisneros conduce su camión por toda la península desde el año 2020 Pepa Losada

Danixy Cisneros, afincada en Ribadeo, trabaja como transportista por Lugo y por el resto de España. Dice estar enamorada de su empleo y que solo ha recibido buenas palabras de compañeros y clientes

10 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La vida da muchas vueltas. Y si no, que le pregunten a Danixy Cisneros. Nacida en Venezuela hace 38 años, dejó su país en el 2018 para buscarse un futuro mejor en la hostelería lucense.

