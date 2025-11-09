Mujer, extranjera y camionera: «Sufrí un secuestro exprés en mi país y desde entonces valoro la tranquilidad en la vida y en el trabajo»
Danixy Cisneros, afincada en Ribadeo, trabaja como transportista por Lugo y por el resto de España. Dice estar enamorada de su empleo y que solo ha recibido buenas palabras de compañeros y clientes10 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La vida da muchas vueltas. Y si no, que le pregunten a Danixy Cisneros. Nacida en Venezuela hace 38 años, dejó su país en el 2018 para buscarse un futuro mejor en la hostelería lucense.