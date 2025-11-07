Los VTC en Portugal: un sector muy liberalizado y con 40.000 conductores

Brais Suárez
BRAIS SUÁREZ OPORTO / E. LA VOZ

Un vehículo VTC recoge a un usuario en una céntrica plaza de Oporto.
Once años después de la entrada de Uber, las plataformas creen que aún no han tocado techo, pero los conductores piden poner freno a las licencias

08 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Un trayecto de diez minutos entre la estación intermodal de Campanhã y el centro de Oporto cuesta en taxi alrededor de ocho euros, pero Uber o Bolt lo ofrecen, según la demanda, por casi cuatro,

