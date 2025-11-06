La Xunta advierte por escrito a Interior de que sin refuerzos tendrá que reducir más servicios de la policía autonómica

XOAN A. SOLER

El conselleiro Diego Calvo pide al ministro que reabra el diálogo para cubrir las vacantes la unidad adscrita a Galicia

07 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha dirigido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le advierte que «nos veremos obligados a reducir otras funciones» de la Unidad de Policía Adscrita

