La Xunta advierte por escrito a Interior de que sin refuerzos tendrá que reducir más servicios de la policía autonómica
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El conselleiro Diego Calvo pide al ministro que reabra el diálogo para cubrir las vacantes la unidad adscrita a Galicia07 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha dirigido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le advierte que «nos veremos obligados a reducir otras funciones» de la Unidad de Policía Adscrita