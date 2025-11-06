Santiago suspende los permisos de los policías y les obliga a hacer horas extra para cubrir servicios

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El parque de Bombeiros de Santiago apenas tiene actividad.
El parque de Bombeiros de Santiago apenas tiene actividad. XOAN A. SOLER

El decreto paraliza también las vacaciones pendientes de los agentes, que podrían denunciar al gobierno local por vía penal

06 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El gobierno local bipartito de Santiago, que preside Goretti Sanmartín (BNG), ha dado un paso más, y uno peligroso, en el conflicto que mantiene con los Bomberos y la Policía Local ante su negativa a

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete