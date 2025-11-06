Sanidade plantea que médicos extracomunitarios obtengan el título de medicina de familia realizando una formación
SANTIAGO / LA VOZ
Dice que es para garantizar la atención sanitaria y que será equivalente al mir; colegios médicos y profesionales rechazan totalmente esta medida06 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Entre las propuestas que la Consellería de Sanidade trasladó a los sindicatos el pasado 17 de octubre para garantizar la asistencia sanitaria «nun contexto de acusado déficit de profesionais», figuraba una que pasó bastante desapercibida durante