Aena afirma que «los tres aeropuertos son referentes» y descarta limitar destinos

«Los tres aeropuertos son referentes» ha dicho este miércoles el director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca Vancells, al término de la primera reunión del grupo de trabajo «Conectividad de Galicia», en la que participaron representantes del Gobierno, la Xunta, los ayuntamientos, el Consejo de Cámaras, el Clúster de Turismo y la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Biosca subrayó que «no vamos a limitar ningún destino en ninguna ciudad», sino que el grupo empleará «datos objetivos» para ver «qué destinos encajan más» en las distintas terminales, aunque «son las compañías» las que, basándose en su estrategia y recursos, «deciden donde operar».

El directivo de Aena, la entidad estatal que gestiona Alvedro, Lavacolla, Peinador y el resto de aeródromos de interés general del país, consideró un «privilegio» que Galicia cuente con tres aeropuertos que «mejoran la conectividad» de todos los ciudadanos.

También destacó la «predisposición a colaborar» de todos los implicados para plantear un «calendario de trabajo conjunto» con el objetivo de ampliar las conexiones aeroportuarias. Biosca reconoció el impacto de la decisión de Ryanair de reducir su presencia en Santiago y Vigo, pero «hay otras muchas compañías dispuestas a rellenar el hueco».

También la secretaria xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, que acudió en representación de la Xunta, rechazó que algún aeropuerto deba situarse por encima de los otros dos. Fontenla urgió a Aena a aprobar un plan de inversiones para las tres infraestructuras para garantizar su viabilidad porque ninguno de ellos puede «perder rutas nin conectividade». También defendió el trabajo de la Xunta en promoción turística, un ámbito que sí es de su competencia, y recordó que el gobierno gallego ha realizado más de cien actividades en distintos países con el fin de atraer visitantes, y lamentó que los ayuntamientos no acudiesen con propuestas concretas a la reunión.

Sí entró en la posible especialización de los aeropuertos la concejala de Turismo de Santiago, Miriam Louzao, que reivindicó el liderazgo de Lavacolla como «aeropuerto principal e internacional» de Galicia. Louzao, que defendió que los concellos sí hicieron los deberes antes del encuentro y afirmó que encabezan «a interlocución» con las aerolíneas, subrayó que Santiago debe mantener ese papel de referente aunque se ofreció a «traballar con xenerosidade» con los otros aeropuertos.

El concejal coruñés Gonzalo Castro defendió la necesidad de aprovechar «o potencial» de los tres aeropuertos con sus «dinámicas propias e necesidades distintas».

María José Caride, representante del Concello de Vigo, reclamó, como Louzao, mayor implicación de la Xunta en la coordinación de los aeropuertos. Caride reivindicó la importancia de Peinador para los viajeros de tipo empresarial y laboral que residen en el sur de Galicia. No rechazó hablar de especialización, pero advirtió que en ningún caso el gobierno vigués aceptará un plan como el del 2013 que reducía Vigo a «aeroporto de mercadorías».

Caride reclamó que se tengan en cuenta las necesidades de cada zona, y puso como ejemplo la campaña de Navidad de Vigo, que «atrae a milleiros e milleiros» de viajeros a Galicia en una época de tradicional bajo impacto turístico: «Precisamos conexións, frecuencias e horarios axeitados para atender as necesidades de Vigo».