La UDC retrasa el inicio de Medicina en A Coruña «co fin de favorecer unha fórmula de consenso» y pone dos líneas rojas

El rector de la UDC, Ricardo Cao VÍTOR MEJUTO

El objetivo propuesto en julio era que la Universidade da Coruña (UDC) iniciase el expediente de solicitud del grado de Medicina para implantar el título en el curso 2027-2028. Es decir, dentro de dos años. Sin embargo, la institución que dirige Ricardo Cao da un paso atrás al «adiar o envío da memoria dun título de verificación de Medicina ata o ano 2027, co fin de favorecer unha fórmula de consenso» en el proceso de descentralización del peleado título, cuya exclusiva tiene en Galicia la Universidade de Santiago (USC).

Este es uno de los puntos clave acordados en el Consello de Goberno celebrado este martes en A Maestranza (A Coruña), y en el que se analizó la propuesta de la UDC para la descentralización del grado. Un documento compuesto por nueve puntos, que se basa esencialmente en cinco ejes. Uno es que la UDC aboga por una descentralización progresiva de la docencia de 4. º, 5. º y 6. º curso del grado de Medicina, un proceso que afectaría tanto al sistema sanitario como al sistema universitario.

No se trata solo de hacer partícipe en la docencia a todo el sistema sanitario, poniendo a disposición de una sola facultad todos los hospitales del Sergas, la descentralización sanitaria, sino que implica la participación de las tres universidades, cada una de ellas con profesorado propio y con capacidad para coordinar su docencia a través de sus respectivos departamentos, la descentralización universitaria.

El texto presentado este martes recoge la propuesta de un concierto único del Sergas con las tres universidades para el uso de las instituciones sanitarias, con el fin de que todas las partes implicadas tengan conocimiento de lo que negocian las demás. Y, en ese concierto, deben establecerse cuáles son las instituciones sanitarias vinculadas a cada universidad para la impartición de Medicina, respetando el criterio territorial: el Chuac, el CHUS y el Chuvi deben quedar vinculados a las universidades de sus respectivas áreas sanitarias.

La propuesta de la UDC es que esta descentralización pueda llevarse a cabo en dos cursos académicos: 2026/2027 y 2027/2028. Un ámbito en el que, pese a las divergencias existentes entre las tres instituciones, «sería posible alcadar un acordo», insistió Cao.

El documento se refiere también a la financiación, de la que indica que los costes de la descentralización deben contemplarse al margen del plan de financiación, un aspecto en el que hay coincidencia entre las tres instituciones del SUG.

Dos líneas rojas

A cambio, la UDC pone dos condicionantes. Por un lado, el incumplimiento de las condiciones, de los plazos o de la programación de la descentralización recogidos en el acuerdo legitimaría a la UDC para continuar el procedimiento de implantación del título de Medicina iniciado. El segundo, que si durante la vigencia de este acuerdo se presentan solicitudes del título por parte de otras instituciones, la consellería competente en materia de Universidades deberá comunicarlo a las universidades y se autorizará de manera inmediata el envío a verificación de las solicitudes presentadas. Este mismo efecto producirá la implantación de delegaciones, franquicias o fórmulas similares de entidades privadas en Galicia para la impartición del título de Medicina.

«Unha titulación non se artella dun día para outro, polo tanto, consideramos que para cubrir esa necesidade existente no Sistema Universitario de Galicia (SUG) é preciso seguir traballando na nosa proposta, estando dispostos a adiar a súa presentación só de darse determinadas condicións», indicó el rector.

A este respecto, «desde a UDC entendemos que debemos seguir traballando nunha titulación de Medicina propia que sume ao sistema, máxime cando actualmente non existe absolutamente ningunha garantía de descentralización académica da única titulación de Medicina actualmente existente e cando a experiencia vivida dinos que incluso tendo un convenio, o seu cumprimento precisa ser avaliado cada ano», remarcó Ricardo Cao.