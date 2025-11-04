Galicia recibirá a tres menores migrantes que prefieren quedarse en Canarias

Llegada a Fuerteventura de un grupo de migrantes, entre los que había menores, en una imagen del verano Carlos de Saá | EFE

Con los expedientes de los cuarenta primeros menores migrantes no acompañados que serán trasladados a Galicia, la Xunta, que desde el inicio se ha mostrado contraria al reparto del Gobierno por el que tendrá que acoger a 317 niños, vuelve a cuestionar el proceso y denuncia supuestas irregularidades en la tramitación de las propuestas. Desde la Consellería de Política Social sostienen que se está intentando «obrigar a menores migrantes a saír de Canarias en contra da súa vontade» y, para justificar sus críticas, comparten tres resoluciones contra las que presentaron alegaciones y que el Gobierno rechazó.

En ellas, los menores —procedentes de Gambia, Mali y Marruecos— se oponen al traslado a la península ibérica porque una familia se ofrece a acogerlos cuando cumplan la mayoría de edad, porque dicen que tienen trabajo o porque están contentos en su centro. «Mis compañeros son muy importantes para mí. También estoy buscando trabajo, quiero un futuro en la isla», se recoge en la resolución del último joven. Aun así, los tres menores migrantes que no quieren abandonar Canarias llegarán a Galicia próximamente. Por los otros tres que ya están en la comunidad también se presentaron alegaciones.

Primero, el presidente de la Xunta y la conselleira de Política Social se mostraron críticos con el reparto porque aseguraban que era «unha imposición do Goberno» que en cambio premiaba a otras comunidades, como Cataluña. Ahora, reprueban que no se está defendiendo el interés superior del menor, «consagrado na lexislación española e internacional», y por eso han presentado alegaciones contra todos los expedientes recibidos, con argumentos adaptados a cada situación. Mientras no se resuelvan, se bloquearán los traslados. «A normativa obriga a escoitar o menor antes do traslado, pero a realidade mostra que non se está a respectar a súa vontade e o seu interese», afirman desde la Xunta. El Gobierno asegura que estudiará y analizará cada recurso, atendiendo a la sensibilidad de cada caso.

En otros expedientes, según denuncian desde Política Social, se propone el traslado a Galicia de menores de edad que piden ser ubicados en otras comunidades, donde tienen familiares y conocidos. Mencionan el caso de un joven que su padre está en Andalucía o de quienes tienen personas de referencia en Cataluña y el País Vasco. «E tamén se propón separar irmáns», explican, al tener solo constancia de uno de ellos en Galicia.

Desde el Ministerio de Infancia, responsable de los protocolos de traslado, aseguran que ningún menor que demuestre arraigo o tener trabajo, además de otras preferencias objetivas, será trasladado a una comunidad a la que no quiera ir. Podrían darse cambios de destino. «Eso demuestra que es un sistema garantista de los derechos de los niños», explican desde el ministerio. Y en caso de discrepancias entre los informes, o de que el menor exprese una opinión contraria, afirman que será la Fiscalía quien decida el destino del migrante.

Pero para la Xunta se trata de una decisión errática del ministerio, «que distribúe os menores de xeito aleatorio entre as comunidades autónomas a través dunha aplicación informática». Dice que no se atiende al historial de los jóvenes, a sus circunstancias o a sus deseos: «É unha máquina a que propón a que comunidade vai cada menor».

Se archivan cuatro propuestas de traslado a la comunidad por ser mayores de edad

A estos «graves erros e problemas» que expone la Xunta se suma el de la edad de los niños que tendrá que acoger. La norma del Gobierno establece que, cuando llega un menor a una comunidad saturada, tiene que ser derivado en un plazo máximo de 15 días: «Cumprir o prazo obrigaría a trasladar á Península a centos de menores sen documentación, e aos que non deu tempo de facer a probar para determinar a súa idade, co risco de introducir a maiores de idade en centros de protección da infancia e da adolescencia».

La Xunta pide que no se traslade a ningún migrante hasta tener la certeza de que es menor de edad. De hecho, aseguran que ya se archivaron cuatro propuestas de ubicación en Galicia de jóvenes que, en realidad, eran mayores de edad. Una crítica que desde el ministerio ven como garantía de que «el procedimiento funciona».

También se han registrado varias resoluciones que quedarían sin efecto, explican desde Política Social, porque la Delegación del Gobierno «equivócase e afirma que a Xunta non presentou alegacións, cando se presentaron en tempo e forma».