La Xunta presenta alegaciones contra todos los expedientes recibidos para acoger a menores migrantes

Un grupo de menores migrantes no acompañados se dirige junto a su educador a la nave donde están alojados cerca de la frontera de El Tarajal. Antonio Sempere | EUROPAPRESS

Hace unas semanas que la Consellería de Política Social comenzó a recibir los primeros expedientes de los menores migrantes no acompañados que serán acogidos en Galicia. En total, llegarán 317 de los cerca de 4.000 que el Gobierno acordó repartir entre el resto de las comunidades durante el verano.

La Xunta ya tiene, por el momento, la información de 24 niños que todavía no se sabe cuándo llegarán al centro específico que creará en Monforte. Primero, porque las instalaciones fueron atacadas con cócteles molotov y todavía tienen que ser rehabilitadas. Pero fuentes de Política Social confirman ante una pregunta de La Voz que han presentado alegaciones contra todos los expedientes recibidos de forma individualizada, por lo que se extiende el proceso.

Según explican, el motivo principal en la mayoría de los casos es que los menores dicen que quieren ir a otros sitios de España, en muchos casos porque aseguran tener familiares en esas zonas. Otros informes llegan con muy poca información. De esos 24 expedientes con los que cuentan, afirman que hay diez que cumplirían años el 1 de enero.

Galicia también acogerá a otros 30 menores migrantes solicitantes de asilo que estaban en Canarias. El primer grupo ya llegó la semana pasada a la ciudad de A Coruña y el segundo lo hará en fechas que todavía se desconocen a Santiago. En todo caso, desde Política Social aseguraban que el traslado será inminente.