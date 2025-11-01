El PPdeG pide a la Comisión Europea que se garantice el acceso de Galicia al Fondo Social por el Clima

Asamblea en el Parlamento Europeo, en una imagen de archivo. SANTI GARRIDO

Los eurodiputados del PPdeG, Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez, pidieron a la Comisión Europea que garantice el acceso de Galicia al Fondo Social por el Clima, al considerar que «está en risco pola mala xestión do Goberno de Sánchez». Los populares realizaron esta petición a través de una pregunta que llega tras «as múltiples advertencias da Xunta sinalando que o atraso do Goberno de Sánchez podería demorar os desembolsos das axudas e prexudicar especialmente a comunidades como a galega, que xa teñen proxectos preparados e pendentes de financiamento a través deste mecanismo».

El Fondo Social por el Clima es un programa europeo que busca amortiguar los costes derivados de la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión a los edificios y al transporte por carretera. Con este fin, ofrece financiación para medidas de eficiencia energética y reducción de la pobreza energética, así como para el fomento de la movilidad sostenible. «Ademais do Plan nacional que debe presentar o Goberno á Comisión para acceder a estes fondos, o Goberno de España tamén debe transpoñer a Directiva ETS2, que segue pendente desde o 30 de xuño de 2024», destacaron los eurodiputados populares y remarcaron que la Comisión no puede evaluar los planes nacionales si el estado miembro no ha transpuesto previamente dicha directiva.

La Xunta plantea a Europa 58 medidas que suman 2.000 millones para el Fondo Social por el Clima X. Gago

Millán Mon reiteró que «a centralización que propón a Comisión para o próximo marco financeiro é un erro. Desgraciadamente, vímolo en España co fracaso na execución dos fondos Next Generation e agora volvémolo ver co atraso na presentación do Plan Social polo Clima. As rexións deben manter o seu papel relevante no próximo marco financeiro e, desde o PPdeG estamos a traballar para iso». Por su parte, Vázquez añadió que «ese deixamento no cumprimento do dereito europeo por parte do Goberno é un auténtico tapón entre Europa e Galicia, unha barreira que impide que a nosa comunidade acceda a uns fondos tan importantes para os galegos».