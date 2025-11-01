Hogar Santa Lucía, un refugio para mujeres rotas en A Coruña: «Tenemos la medicación bajo llave para evitar suicidios»
A CORUÑA / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Acogen actualmente a 19 personas en riesgo de exclusión. «Tuvimos un caso de una chica a la que el padre violó con 12 años y luego se la pasó a todos sus amigos y otra a la que su familia vendió con esa edad»02 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«A veces sí sentimos que fracasamos, vivimos con esa frustración», dice Rocío Barros García, directora del Hogar Santa Lucía, un refugio en A Coruña en el que dan cobijo a 19 mujeres en situación de