Hogar Santa Lucía, un refugio para mujeres rotas en A Coruña: «Tenemos la medicación bajo llave para evitar suicidios»

Caterina Devesa A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Algunas de las mujeres de este refugio durante una de las actividades socioculturales.
Algunas de las mujeres de este refugio durante una de las actividades socioculturales. ANGEL MANSO

Acogen actualmente a 19 personas en riesgo de exclusión. «Tuvimos un caso de una chica a la que el padre violó con 12 años y luego se la pasó a todos sus amigos y otra a la que su familia vendió con esa edad»

02 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«A veces sí sentimos que fracasamos, vivimos con esa frustración», dice Rocío Barros García, directora del Hogar Santa Lucía, un refugio en A Coruña en el que dan cobijo a 19 mujeres en situación de

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 82% dto.
Suscripción WEB 12€/año SOLO HOY Suscríbete