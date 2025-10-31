«La Fiscalía articulará una petición de devolución en masa y sin costes de los peajes de Rande»

C. Punzón / B. Villaverde VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Alejandro Tuero, fiscal autor de la denuncia contra Audasa.
Alejandro Tuero, fiscal autor de la denuncia contra Audasa. Ramón Leiro

Alejandro Tuero, uno de los dos fiscales denunciantes, avisa de que los intereses de los reembolsos pueden llegar al 20 %

31 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ministerio Fiscal valorará en breve qué tipo de mecanismos legales puede utilizar para exigir la devolución de los peajes cobrados de forma «abusiva» por Audasa durante los 81 incidentes de tráfico causados por las

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 64% dto.
OFERTA HALLOWEEN 🎃 2€/mes Pago único anual, 24€/primer año Suscríbete