El BNG critica la actitud de la Xunta «cos organismos que non controla politicamente»
GALICIA
La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, pone como ejemplo «a campaña que está orquestrando o PPdeG de Rueda contra a Universidade da Coruña e o seu reitor»31 oct 2025 . Actualizado a las 13:38 h.
«Estamos vendo o Partido Popular máis desatado ca nunca, lanzando ataques contra todo e todos, sen respectar xa nada nin a ninguén», denunció la viceportavoz primera del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil. Concretamente, criticó la actitud de la Xunta con los organismos que no controla políticamente y reclamó a los populares que pongan fin «á campaña de difamacións ao máis puro estilo Rueda e cese dunha vez as insidias, mentiras e ataques».
Además, ejemplificó esta situación con la «campaña que a Xunta está orquestrando contra a Universidade da Coruña e o seu reitor, vulnerando absolutamente a autonomía universitaria».
Al hilo de esto, Rodil mencionó las críticas que miembros del Ejecutivo autonómico hicieron contra el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), «atacando decisións xudiciais como a paralización dun parque eólico en Mazaricos porque, segundo a sentencia, non se avaliou correctamente o seu impacto ambiental». También recordó los reproches que hicieron cargos institucionales y dirigentes populares de organismos como el Consello de Contas o el Instituto Galego de Estatística. Para la viceportavoz, estas campañas de difamación «demostran que o PP está moi crispado, moi irritado e moi nervioso polo ascenso do BNG» y le reclamó a la Xunta calma y sosiego, que abandone «a lameira política e teña un pouco de respecto pola xente deste país».
«O que hai detrás de todo isto é un PP que ve como cada vez máis galegas e máis galegos ven no BNG a alternativa política que Galiza necesita, que ven no nacionalismo galego un proxecto que avanza con paso firme, cun liderado claro e forte como é o de Ana Pontón», concluyó Rodil.