Lanzar piedras desde un puente a la carretera: un delito con precedentes en Galicia

Adrián Valiño / M. S. REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Furgoneta con la carrocería destrozada por unos vándalos que tiraban piedras desde la AP-9. MARTINA MISER

El impacto de estos objetos ha causado accidentes muy graves en la autopista AP-9. Lo más habitual es que sean arrojados por jóvenes menores de edad

30 oct 2025 . Actualizado a las 16:46 h.

No es la primera vez que alguien lanza piedras desde un puente a la AP-9, como ocurrió en la mañana de este jueves en el municipio pontevedrés de Vilaboa. Este delito se ha repetido en distintas

