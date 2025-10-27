La Xunta descarta tocar la normativa de los VTC para los trayectos urbanos

Varios taxis, prestando servicio a los pasajeros en el aeropuerto de Alvedro, en Culleredo, en una imagen de archivo. EDUARDO PEREZ

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, afirmó ayer que «corresponde aos concellos» dar otras autorizaciones para que los VTC (vehículo de transporte con conductor) puedan hacer servicios dentro del mismo municipio. Calvo recordó que la