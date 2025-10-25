Juan Delibes: «Seguramente el colectivo más perjudicado por los incendios forestales seamos los cazadores»

El biólogo y exinvestigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Juan Domingo Delibes de Castro Juan González | EFE

Biólogo, experimentado cazador y director del canal Caza y Pesca de Movistar. En todas esas definiciones y en muchas más encaja Juan Delibes, que hoy estará en O Barco de Valdeorras (19.30 horas, en Pazo do Castro) para dar una conferencia titulada La caza en el siglo XXI, consecuencias de los incendios forestales.

—¿Cómo afectan los fuegos a los cazadores?

—Se han lanzado bulos diciendo que hay vínculos entre los incendios y la caza. Eso hace pensar a la gente que somos pirómanos. Y no hay cosa, creo yo, más ilógica y más absurda. Porque seguramente el colectivo más perjudicado de los incendios forestales seamos los cazadores, porque estamos pagando decenas de miles de euros en muchos términos municipales por cazar y con un incendio se nos va todo al garete, se mueren los animales, se desplazan... Es un desastre.

—Y en terreno quemado no se puede practicar.

—Sí, en León son cinco años, aunque me ha llegado extraoficialmente que se va a levantar esa norma. En Galicia son dos. La cuestión es que jabalíes y ciervos son un problema social: ocasionan accidentes de tráfico, problemas agrícolas y forestales. Es conveniente tener las poblaciones a raya. Es curioso porque estas prohibiciones no se toman pensando en que el cazador se está valiendo de un momento de indefensión de la especie, sino que se toman como represalia, como diciendo ‘‘por si has sido tú el que has incendiado, cazador, ganadero o especulador, ahora te fastidias y no te lo permito’’. A mí me parece absurdo, porque el cazador no necesita el fuego para nada. Es el mayor perjudicado, la persona que más dinero se ha gastado en utilizar esas hectáreas quemadas.

—¿Cómo afectaron los incendios del verano a la fauna?

—El porcentaje más alto de la población de ciervos, de jabalíes y de corzos se salva porque tienen medios para huir de los incendios. Luego hay especies más pequeñitas, como anfibios, reptiles o ratones, que se mueren todos los pobres. Y la caza menor, liebres y perdices, también se salva en buena medida, pero los incendios inciden. En septiembre, las perdices de Valdeorras comen muchos saltamontes. Me he fijado que este año no ha quedado ni uno en los montes. Supongo que va a afectar bastante a las poblaciones. Pero como cazadores responsables tenemos que ver qué ha quedado en nuestros cotos y actuar en consecuencia. Si vemos que ha habido una disminución importante, pues habrá que no cazar o cazar mucho menos y proteger las especies a las que más ha afectado esta tragedia. Es un ejercicio de reflexión propia sin necesidad de esa prohibición de las Administraciones.

—Ha habido cierta polémica con lo de colocar alimento para la fauna salvaje. Por si es necesario y porque hay quien lo ve como una estrategia de los cazadores para tener los animales a tiro.

—No, no, qué va, qué va. Es un acto de buenas personas para salvar a la fauna. Hay gente que no entiende que los cazadores podemos matar un ciervo o una liebre y a la vez querer muchísimo a esos animales. La caza se basa en eso. Puedes querer a los animales, pero si tienes 30 perdices, puedes quitar 5. Por otro lado, los gestores ambientales e incluso organizaciones como Greenpeace desaconsejan alimentar artificialmente a los animales porque interfiere en una regeneración que se va a producir de manera natural.

—¿Qué cree que se debería hacer?

—Los incendios forestales tienen dos causas: el cambio climático y la acumulación de materia vegetal. Se debería obligar a hacer un plan forestal preventivo a todos los ayuntamientos para prevenir los incendios, porque si no vamos a seguir teniendo estos problemas.