Besteiro dice que los presupuestos de la Xunta «deixan tirado» a Ourense

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, denunció hoy sábado que los presupuestos de la Xunta para el 2026 «deixan tirado» a Ourense, ya que esa provincia recibe el 11,4 % de las inversiones y parte de ellas vienen repetidas de ejercicios anteriores en los que no fueron ejecutadas.

Besteiro describió las cuentas como una «feira do engano» y advirtió que perpetúan la «marxinación e desigualdade estrutural» de las provincias del interior, por lo que «non teñen alma social nin visión de país».

El secretario general del PSdeG señaló que las cuentas incluyen partidas para viviendas que siguen sin ejecutar, cuando la provincia tiene 1.500 familias demandantes de un piso público. También criticó que se están ofreciendo «pisos zulo» de 26 metros cuadrados, lo que consideró un «insulto».

Besteiro visitó la ciudad, donde anunció distintas enmiendas al presupuesto, acompañado por la vicesecretaria provincial del PSdeG en Ourense, Marina Vaz, la secretaria de la agrupación local Natalia González, y la parlamentaria autonómica Carmen R. Dacosta, quiien denunció que el Gobierno de la Xunta «non moveu ficha» tras los incendios y ha presentado un presupuesto lleno de «promesas recicladas e investimento cero».