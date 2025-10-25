Antonio Zapatero: «Lo primero que hay que tener en cuenta al diseñar un hospital es para qué y para quién»

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Antonio Zapatero Gaviria
Antonio Zapatero Gaviria

Titular de universidad y jefe de servicio en el hospital de Fuenlabrada, este especialista en medicina interna accedió a la Real Academia Europea de Doctores precisamente con un discurso sobre los hospitales del futuro

25 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Antonio Zapatero Gaviria es jefe de medicina interna del hospital de Fuenlabrada y profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Su discurso de ingreso en la Real Academia Europea de Doctores llevó el título:

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete