El Sergas prevé reforzar primaria con al menos 115 plazas de médico de familia con guardias obligatorias
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA
Sanidade dice que es un modelo transitorio ante las elevadas jubilaciones del contexto actual24 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La falta de médicos de familia está llevando a todas las comunidades a tomar diferentes medidas para garantizar la asistencia sanitaria de la población. Galicia, a diferencia de otros servicios sanitarios públicos, cuenta con una