El Gobierno alega que Galicia ya se recupera de la fuga de Ryanair

M.MORALEJO

El Gobierno central asegura que los aeropuertos gallegos ya están paliando el agujero que en sus tráficos causará el repliegue de rutas y frecuencias que ayer empezó a ejecutar Ryanair. En respuesta a preguntas formuladas en el Congreso por PP y BNG a cuenta de la crisis aérea gallega, el Ejecutivo asegura que «en algunas de las rutas abandonadas por Ryanair otras compañías han aumentado su capacidad». Pone como ejemplo los incrementos que Vueling ha hecho en la ruta Santiago-Barcelona (15 %), Santiago-Palma (52 %), o Santiago-Gran Canaria (15 %).

También señala el aeropuerto de Vigo para argumentar que la subida de las tasas aeroportuarias del 6,5 % para el año que viene no es una razón que compartan con Ryanair otras compañías para reducir su oferta. El Gobierno advierte que Binter ha decidido ya incrementar sus frecuencias entre Vigo y Canarias. Las tasas, añade, suponen menos del 5 % de los gastos de las aerolíneas.