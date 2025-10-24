Abierta la convocatoria de ayudas por las cancelaciones de reservas en establecimientos turísticos durante la ola de incendios

Incendio en Cartelle, en la provincia de Ourense, el pasado mes de agosto. ALEJANDRO CAMBA

La Xunta abrió este viernes el plazo de solicitud de las ayudas para paliar las pérdidas económicas por las cancelaciones de reservas en los establecimientos turísticos afectados por los incendios forestales del verano. Las aportaciones se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva y la línea está dotada con un total de 650.000 euros. Se sufragará hasta un 25 % de la pérdida de facturación con un límite de hasta 2.500 euros por persona beneficiaria, IVA excluido. Las subvenciones están destinadas a «recintos hoteleiros, campamentos de turismo, establecementos de turismo rural, apartamentos turísticos, vivendas turísticas e albergues turísticos situados nun dos concellos afectados pola activación do Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais na Comunidade Autónoma de Galicia en situación 2», detalló el Ejecutivo autonómico y aclaró que en caso de las empresas, deben estar comprendidas en la definición de entidad pequeña y mediana.

En lo referido a los importes, son susceptibles de ser cubiertas las pérdidas por cancelaciones en estos alojamientos que se produjeran entre el 28 de julio y el 31 de agosto del 2025. El procedimiento de concesión de las subvenciones se efectuará según la orden cronológica de entrada de las solicitudes en la sede electrónica de la Xunta, hasta agotarse el presupuesto previsto.

Esta línea de subvenciones es una de las medidas diseñadas por la Xunta para mitigar el efecto de la ola de fuegos del verano en el sector turismo.