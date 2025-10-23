Pontón reclama una moratoria indefinida para el eucalipto frente a la «moratoriafake» de Rueda

Ana Pontón, durante una visita a las zonas quemadas de Vilar de Barrio acompañada de otros dirigentes del BNG. CEDIDA

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha anunciado la presentación de una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2026 para endurecer la moratoria al eucalipto de forma que sea «real e indefinida», en lugar de una «moratoriafake». Así describió Pontón el proyecto del Gobierno de Alfonso Rueda que, a su juicio, en lugar de defender Galicia de los incendios defiende los intereses de empresas como Ence, Navigator o Altri.

Pontón se reunió con la dirección de la Escola Politécnica Superior de Lugo, con quienes analizó los cambios que considera necesarios en la ordenación y gestión del monte.

Pontón reclamó que la moratoria a la plantación de eucaliptos sea indefinida, ya que Galicia tiene casi el doble de esos árboles de los que estaban previstos en el 2032: «É un sen sentido, en medio dun cambio climático que está facendo que os incendios sexan cada vez máis voraces, seguir incrementando a eucaliptización de Galiza única e exclusivamente porque o PP prefire defender os intereses das pasteiras».

Pontón reclamó dejar atrás la «política forestal fracasada do Partido Popular» y advirtió contra los efectos de la «moratoriafake» que supone continuar en una línea «que constitúe un perigo para a vida das persoas e un perigo para o noso medio ambiente».

Además, la portavoz del Bloque propondrá un plan de ayudas de cinco millones de euros para los propietarios de plantaciones de pinos afectados por la banda marrón y otras plagas. Pontón afirmó que «hai que compensar» a los propietarios e «incentivar que se fagan tratamentos» para la eliminación de esa plaga.

El proyecto legal de la Xunta prevé que los propietarios de plantaciones afectadas por la banda marrón puedan plantar eucaliptos en un máximo del 50 % de la superficie de pino eliminada, mientras que el 50% restante se repuebla con coníferas o frondosas. Después de la tala, los titulares deberán plantar coníferas o frondosas. Además, el Gobierno gallego ha anunciado una inversión de 1,4 millones para prevenir y combatir la plaga.