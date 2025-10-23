Las cifras del abandono universitario en Galicia: uno de cada cinco estudiantes deja la carrera tras el primer año

«Galicia calidade non son so paisaxes ou gastronomía. Os alumnos e profesores que dan o mellor son parte moi importante desa calidade». Así reconoció este miércoles el presidente de la Xunta a los 790 jóvenes, el 60 % mujeres, que lograron los premios Ángela Ruiz Robles al tener los mejores expedientes universitarios en los cursos 2022-23 y 2023-24. De ellos, 132 repiten galardón en ambos cursos. PACO RODRÍGUEZ

El plan de financiación de las universidades gallegas 2022-2026 recoge como un problema especialmente significativo en España el abandono de los estudios. Al fracaso personal y educativo se suma el coste económico, que el informe