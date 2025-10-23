Las cifras del abandono universitario en Galicia: uno de cada cinco estudiantes deja la carrera tras el primer año
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
De ellos, casi la mitad acaba en otro grado; el alumnado de selectividad accede a la universidad con una media de 10,2823 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El plan de financiación de las universidades gallegas 2022-2026 recoge como un problema especialmente significativo en España el abandono de los estudios. Al fracaso personal y educativo se suma el coste económico, que el informe