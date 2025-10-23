El BNG tacha de «hipócrita» al PSOE por no ceder a Galicia la AP-9

Sandra Alonso

El nivel de entendimiento que la representación del BNG en el Congreso de los Diputados y el Gobierno habían alcanzado en los últimos tiempos, ha saltado por los aires a cuenta del nuevo bloqueo levantado por el PSOE en la Cámara Baja a la transferencia de la AP-9 a la Xunta, traspaso al que se oponen los socialistas al aducir que son las arcas del Estado las que se hacen cargo del pago de las bonificaciones aplicadas a los peajes del vial gallego y que, por tanto, mantienen que es la institución más adecuada para seguir ostentando la propiedad de la infraestructura.

El diputado del BNG, Néstor Rego, reaccionó hoy a la presentación de las enmiendas registradas ayer por el PSOE contra la transferencia de la AP-9, calificando a la formación socialista como «hipócrita» al negar dicho traspaso. «Máis unha mostra de como os partidos estatais din unha cousa na Galiza e a contraria en Madrid. Máis unha vez, o partido que Goberno no Estado volve a furtar a vontade popular galega: pasou co PP e está a pasar co PSOE», manifiesta Rego.

El BNG, que pide al PSOE que rectifique y retire sus enmiendas sobre la transferencia de la AP-9, asegura que seguirá trabajando por «unha AP-9 galega e libre de peaxes, por moitos paus nas rodas que as forzas estatais intenten poñernos». La organización nacionalista se había apuntado en los últimos días haber conseguido que se pusiese fin a la concatenación de prórrogas con las que la Mesa del Congreso vetó durante casi 500 días que se produjese el debate sobre la petición de transferencia de la autopista formulada hasta en cuatro ocasiones desde el 2016 por unanimidad desde el Parlamento de Galicia. Según había señalado Rego, el cierre del plazo de enmiendas tras 45 prórrogas se consiguió a en las negociaciones con las que el BNG dio su voto al Gobierno para conseguir aprobar hace unos días la Ley de Movilidad Sostenible.