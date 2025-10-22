La Xunta permitirá edificar un 20 % más en el suelo urbano si hay mayoría de viviendas protegidas

El barrio de Xuxán, en A Coruña, donde se está construyendo vivienda protegida CESAR QUIAN

La Xunta incrementará en un 20 % los límites de superficie edificable en los terrenos urbanos en los que se vaya a construir al menos un 60 % de viviendas protegidas.

Esa modificación del artículo 41 de la ley del suelo de Galicia está incluida en la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2026.

El número dos de ese artículo regulaba la superficie edificable en cada sector de suelo urbanizable de uso residencial u hotelero, e indicaba unos niveles de intensidad máxima que no varían en el nuevo texto. Son estos:

En municipios con población igual o superior a 50.000 habitantes: un metro cuadrado edificable por cada metro cuadrado de suelo

En municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes e inferior a 50.000 habitantes, en municipios considerados cabeceras del sistema urbano intermedio en las Directrices de ordenación do territorio ( Ribadeo, Viveiro, Carballo, Cee-Corcubión, Noia, Ribeira, Vilagarcía de Arousa, Tui, A Estrada, Lalín, Chantada, Monforte de Lemos, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Xinzo de Limia, Verín, As Pontes de García Rodríguez, Vilalba y Sarria ): 0,85 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo.

Ribadeo, Viveiro, Carballo, Cee-Corcubión, Noia, Ribeira, Vilagarcía de Arousa, Tui, A Estrada, Lalín, Chantada, Monforte de Lemos, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Xinzo de Limia, Verín, As Pontes de García Rodríguez, Vilalba y Sarria En municipios con la población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes, en municipios considerados nodos para el equilibrio del territorio en las Directrices de ordenación do territorio ( Ortigueira, Mondoñedo, Monterroso, Becerreá, Meira, A Fonsagrada, Guitiriz, Padrón, Negreira, Santa Comba, Arzúa, Melide, Curtis, Ordes, Vimianzo, Caldas de Reis, Ribadavia, A Cañiza, A Pobra de Trives, Castro Caldelas, Maceda, Celanova, Allariz, Viana do Bolo, Bande y Quiroga ): 0,60 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo.

Ortigueira, Mondoñedo, Monterroso, Becerreá, Meira, A Fonsagrada, Guitiriz, Padrón, Negreira, Santa Comba, Arzúa, Melide, Curtis, Ordes, Vimianzo, Caldas de Reis, Ribadavia, A Cañiza, A Pobra de Trives, Castro Caldelas, Maceda, Celanova, Allariz, Viana do Bolo, Bande y Quiroga En el resto de municipios: 0,40 metros cuadrados edificables por cada metro cuadrado de suelo.

Pero se añade a continuación un nuevo párrafo que dice: «Os niveis de intensidade previstos neste número incrementaranse nun 20% cando alomenos o 60% da superficie total do sector se destine á construción de vivendas protexidas, con independencia das limitacións de edificabilidade que estableza o planeamento».

El cambio permitirá la construcción de un mayor número de viviendas en cada parcela, garantizando que la mayoría de ellas, al menos un 60%, sean de protección oficial.

La modificación entrará en vigor el 1 de enero, cuando está previsto que lo hagan los presupuestos autonómicos tras su trámite parlamentario, en el que no debería haber sobresaltos dada la mayoría absoluta del PPdeG en la Cámara autonómica.