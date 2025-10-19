María Sampedro Fernández, primeira alcaldesa de Ribeira: «Unha moción de censura tamén é unha forma responsable de chegar ao goberno»
RIBEIRA / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
A nova rexedora asegura que non existe ningún pacto firmado cos independentes19 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Aterrou hai seis días na alcaldía de Ribeira, converténdose na primeira muller que asía o bastón de mando neste municipio de 27.000 habitantes. Fíxoo despois dunha moción de censura do seu partido, o PP, co