María Sampedro Fernández, primeira alcaldesa de Ribeira: «Unha moción de censura tamén é unha forma responsable de chegar ao goberno»

María López García
maría lópez RIBEIRA / LA VOZ

CARMELA QUEIJEIRO

A nova rexedora asegura que non existe ningún pacto firmado cos independentes

19 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Aterrou hai seis días na alcaldía de Ribeira, converténdose na primeira muller que asía o bastón de mando neste municipio de 27.000 habitantes. Fíxoo despois dunha moción de censura do seu partido, o PP, co

