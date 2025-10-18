Besteiro, sobre los Presupuestos del 2026: «¿De que valen se os investimentos caen en vez de aumentar e se, por enriba, despois nunca os executa?»
GALICIA
El secretario xeral del PSdeG acusa a Rueda de «sacar peito duns Orzamentos que medran por debaixo do IPC»18 oct 2025 . Actualizado a las 14:44 h.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticó en la mañana del sábado desde Mondoñedo haber conocido los Presupuestos del 2026 por los medios de comunicación, lo que tildó como «a xa tradicional falta de respecto ás institucións» del Gobierno del PP. «Esta fin de semana comezamos a descubrir polos medios de comunicación as intencións de Rueda cuns Orzamentos que aínda non foron presentados no Parlamento, e cuxo contido, por tanto, descoñecen aínda os grupos políticos da oposición».
«De todas formas, xa podemos intuír por onde van os tiros», dijo sobre unas cuentas que cree que van a tener una partida similar a las del anterior ejercicio para amortizar alrededor de de 1.700 millones de euros de deuda. «Pero Rueda négase a que o Estado lle perdoe a Galicia 4.010 millones. Simplemente, magnífico», apuntó durante la feria das San Lucas, en Mondoñedo, a la que acudió en compañía del secretario provincial del PSdeG y presidente de la Deputación de Lugo, José Tomé.
Advirtió de que los Presupuestos crecerán por debajo del IPC y de la economía, lo que se traduce en que «en termos reais baixan, non medran como quere facer ver un Rueda, que segue instalado no mantra de que o único importante é ter Orzamentos», señaló al a vez que se preguntó: «De que valen se os investimentos caen en vez de aumentar e se, por enriba, despois nunca os executa, especialmente no que se refire a gasto social, ao que máis lle afecta á xente».