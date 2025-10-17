Josep de Monteys, investigador de los homicidios de Barcelona: «Cada día que pasaba sin detener a Remedios Sánchez era un riesgo para otra vida»
La presunta autoría de la asesina en serie gallega en el crimen de A Coruña lo cogió por sorpresa: «El patrón parece calcado al de entonces»18 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Han pasado casi dos decenios desde que los Mossos d’Esquadra lograron detener a Remedios Sánchez (Boimorto, 1957), una asesina en serie conocida como la Matayayas, responsable de una ola de crímenes que sacudió Barcelona en