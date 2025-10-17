Josep de Monteys, investigador de los homicidios de Barcelona: «Cada día que pasaba sin detener a Remedios Sánchez era un riesgo para otra vida»

Alejandro García Chouciño
a. g. chouciño A CORUÑA

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Josep de Monteys era en el 2006 el segundo al mando del área de Investigación Criminal de la Policía Autonómica en Barcelona
Josep de Monteys era en el 2006 el segundo al mando del área de Investigación Criminal de la Policía Autonómica en Barcelona

La presunta autoría de la asesina en serie gallega en el crimen de A Coruña lo cogió por sorpresa: «El patrón parece calcado al de entonces»

18 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Han pasado casi dos decenios desde que los Mossos d’Esquadra lograron detener a Remedios Sánchez (Boimorto, 1957), una asesina en serie conocida como la Matayayas, responsable de una ola de crímenes que sacudió Barcelona en

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete