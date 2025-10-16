El BNG tacha de «despropósito» la moratoria al eucalipto, y el PSdeG apoya su extensión hasta el 2030

VITOR MEJUTO

La decisión de la Xunta de ampliar la prohibición de plantar eucalipto hasta el 2030 ha agradado al PSdeG, que recuerda que ya había solicitado esta prórroga, pero encuentra la oposición frontal del BNG, que tacha de «despropósito» esta «pseudomoratoria» anunciada por la consellería de Medio Rural, María José Gómez.

Las flexibilizaciones que contempla la nueva norma, en lugar de poner soluciones a las plagas que afectan a los pinos en Galicia, lo que hacen es «incentivar» que se plante eucalipto en las zonas con plagas, explica la nacionalista Montse Valcárcel. «A Xunta non entendeu nada ou non quere entender», indicó.

La diputada del BNG criticó la falta de transparencia de la Xunta por «seguir sen publicar» los datos del Inventario Forestal Continuo de Galicia (IFCG) pese a que las cifras de 2023 ya mostraban un aumento de la superficie de las plantaciones de eucalipto aun con la moratoria vigente. El BNG también ha advertido que analizará las cuentas de 2026 para fiscalizar el presupuesto que se destina a los compromisos marcados para «eliminar o eucalipto» de los terrenos en los que se ha plantado de forma ilegal. «Hai moito traballo para facer se hai esa vontade», añadió.

La socialista Carmen Dacosta, por su parte, aseguró que su grupo está a favor de la prórroga, y que ya en su momento solicitó la «moratoria inmediata». «Esixímoslle ao goberno galego que deixe de poñer os intereses das empresas privadas por riba dos forestais e medioambientais de Galicia», reclama la diputada ourensana, que reclama una moratoria acompañada de un refuerzo de la lucha contra las plagas forestales y un plan de eliminación «progresiva das plantacións ilegais de eucalipto, garantindo o cumprimento efectivo da normativa vixente».