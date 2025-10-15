Sigue a La Voz en Google Discover

La Xunta asegura que las oficinas para víctimas de violencia sexual están operativas

Adrián Valiño / M. S. LA VOZ

GALICIA

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en el Parlamento, en una imagen de archivo.
La conselleira de Política Social, Fabiola García, en el Parlamento, en una imagen de archivo. MONICA ARCAY CARRO

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, recordó que en Galicia «abríronse cinco centros de crise, que é un máis do que esixía a Unión Europea»

15 oct 2025 . Actualizado a las 18:42 h.

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, aseguró que los cinco centros gallegos de crisis 24 horas, destinados a la atención de mujeres víctimas de violencia sexual, están «plenamente operativos» y ya atendieron a más de 300 usuarias. También avanzó que se ofrecerá la información detallada del funcionamiento de estas dependencias mediante «un balance anual no que especificará o número de mulleres atendidas e as intervencións psicolóxicas ou xudiciais realizadas».

García aclaró hoy esta cuestión durante una interpelación en el Parlamento, en la que la diputada del Bloque, Noa Presas, acusó a la Xunta de ocultar información sobre estos centros en su primer año de funcionamiento después de que «decidisen privatizalos e que fosen outro nicho de negocio para o sector privado». Además, la diputada nacionalista recordó a la conselleira que la gestión de estas infraestructuras ya apuntaba mal cuando la dejaron «en mans dun contrato de 7,5 millóns de euros para empresas amigas do PP». «Queremos transparencia e máis recursos para as vítimas de violencia sexual», concluyó Presas.

Por su parte, la conselleira defendió la gestión realizada, ya que «a Xunta cumpriu coa súa obrigación a pesar das críticas da oposición, unha vez que estes cinco centros de crise, que é un máis do que esixía a Unión Europea». «Fixémolo ben e fixémolo con nota, todas as oficinas son públicas e gratuítas e están a pleno rendemento as 24 horas dos 365 días», afirmó García. 