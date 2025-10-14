La ley que prohibirá los vapeadores y las bebidas energéticas en menores inicia su trámite entre las críticas de la oposición

Lavandeira jr | EFE

La ley impulsada por el Gobierno gallego para proteger la salud de los menores y prevenir conductas adictivas ha iniciado este martes su trámite parlamentario entre críticas de los grupos de la oposición. El proyecto, que prohíbe la venta y consumo de bebidas energéticas y cigarrillos electrónicos en menores de 18 años, ha suscitado diferentes niveles de rechazo; mientras el BNG ha presentado una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada, los socialistas esperan mejorar el texto en el trámite de enmiendas parciales. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido que el proyecto «vai situar a Galicia na vangarda como primeira comunidade de España» que equipara los vapeadores al tabaco y que pone coto al bum de las bebidas estimulantes entre la población más joven. El responsable de la Xunta ha asegurado que se trata de una regulación basada en la evidencia científica, con medidas basadas en la evidencia científica y en las recomendaciones internacionales.

«Unha soa lata de bebida enerxética de 250 mililitros pode conter o equivalente a dous cafés expresos, unha dose que en adolescentes pode provocar taquicardia, nerviosismo, irritabilidade, insomnio e, nos casos máis graves, arritmias», ha apuntado el conselleiro. Caamaño ha recordado también que los cigarros electrónicos contienen sustancias tóxicas que pueden causar cáncer y que los adolescentes que vapean tienen el triple de probabilidades de empezar a fumar tabaco convencional.

La diputada del BNG, Montse Prado, ha considerado que se trata de un texto «tremendamente ambiguo, unha mezcolanza lexislativa» que genera «inseguridade xurídica» y que «criminaliza» a la juventud sin medidas reales para favorecer hábitos saludables. También ha criticado el régimen sancionador que incluye la ley, con un objetivo «soamente punitivo» y una «desproporción» en las sanciones. «Calquera menor de idade, por estar na rúa e ter unha bebida enerxética, pode ter que pagar ata 15.000 euros e incluso 120.000 euros se é reincidente», ha denunciado la diputada nacionalista.

Por su parte, Elena Espinosa, viceportavoz del PSdeG, ha calificado el proyecto de «ambiguo y difuso». Los socialistas gallegos, que a diferencia de los nacionalistas no han presentado una enmienda de totalidad, entienden que el Gobierno gallego no debería apresurarse tanto con esta ley autonómica y esperar a la legislación que prepara el Gobierno central sobre la prevención del consumo de bebidas alcohólicas para personas menores de edad.

Normativa sobre el clima

La sesión plenaria ha arrancado con el debate sobre la ley del clima de Galicia, que se ha encargado de defender la conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez. Según ha explicado, Galicia será la primera comunidad en establecer por ley el adelanto de 10 años del objetivo de neutralidad climática, fijando unos objetivos «ambiciosos, pero realistas» y que, ha añadido, son «superiores aos marcados pola UE e o Gobierno central». Uno de los objetivos planteados por la Xunta es lograr en el 2030 una reducción de gases de efecto invernadero del 75% respecto a los de 1990. En estos momentos, ha detallado Vázquez, Galicia está en el 61,7%, «moi superior ao que alcanza España». Con esta norma, el Gobierno gallego también quiere reclamar al Estado las competencias para lanzar alertas meteorológicas.

Luis Bará, diputado del Bloque, afeó al Gobierno gallego que el texto sea una mera declaración de intenciones sin dotación presupuestaria. «Pero como se pode entender que unha materia desta dimensión, que ten que supoñer unha serie de medidas de cambio en todos os sectores da economía galega non vai supoñer incremento de gasto? Se xa están todas esas medidas en marcha e xa contan con orzamentos para todas elas, para que facemos unha lei se non vai cambiar nada?», se ha preguntado el diputado del Bloque, grupo que presentó una enmienda a la totalidad con petición de devolución del texto.

Por su parte, la diputada del PSdeG, Paloma Castro, ha argumentado que el hecho de que su grupo no presente una enmienda a la totalidad «non significa un apoio incondicional» y ha insistido en que, pese a ser conscientes de que el proyecto presenta carencias importantes, ambigüedades y ausencia de dotación presupuestaria, mantienen «unha actitude propositiva». Castro ha avanzado que los socialistas sí presentarán enmiendas a su articulado. La diputada ha reivindicado las políticas del Gobierno central en esta materia, al tiempo que ha censurado que Galicia «está fallando de maneira grave».