No solo de médicos y enfermeros viven los centros de salud

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

De izquierda a derecha: Lidia Sánchez, psicóloga; Marisol Pérez, nutricionista; y Loly Caamaño, higienista dental
Ellos son los profesionales menos conocidos de la atención primaria; hay al menos 17 categorías diferentes, que van desde fisioterapeutas a nutricionistas, pasando por psicólogos o técnicos en higiene bucodental

12 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En los centros de salud del Sergas trabajan unos 9.500 profesionales. Pero aunque al hablar de atención primaria la mayoría de la población piensa en el tándem médico-enfermero, lo cierto es que el abanico de

