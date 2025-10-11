El PSdeG acusa a la Xunta de anteponer los intereses del PP a Galicia por evitar la cumbre climática

Aitor Bouza, en el Parlamento de Galicia

Mañana y pasado, Ponferrada acoge la Convención del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, pero ni la Xunta ni ninguna otra comunidad gobernada por el PP acudirá a la cita. Para el parlamentario socialista Aitor Bouza supone que Alfonso Rueda «antepón os intereses do PP aos de Galicia».

Bouza —que sustituyó en el Pazo do Hórreo a Julio Abalde al ser nombrado subdelegado del Gobierno en A Coruña y es secretario de Acción Territorial del PSdeG-PSOE— pide al Gobierno gallego que rectifique porque «non se pode defender o país quedando fóra das mesas onde se toman as decisións». El socialista apura a Rueda a actuar como líder de los gallegos y no como «delegado» de Alberto Núñez Feijoo.

Para Bouza la decisión de no ir a la convención climática «non é un simple xesto político, é un erro que deixa a Galicia sen voz e presencia nun foro esencial», y cree que el PP asume las tesis de la ultraderecha en lo que tiene que ver con el negacionismo climático. Y eso a pesar de que «Galicia é unha das zonas máis vulnerables ao cambio climático», añadió Bouza, para recordar la oleada de incendios que asoló la comunidad el pasado verano, ante la que el Ejecutivo gallego «miraba para outro lado».