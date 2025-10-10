La Xunta planta la cumbre sobre el Pacto por la Emergencia Climática que el Gobierno planteó en la ola de incendios

Pedro Sánchez, el pasado domingo en Ourense. Carlos Castro | EUROPAPRESS

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, confirmó hoy viernes que la Xunta no acudirá a la cumbre para el Pacto por la Emergencia Climática convocada el lunes en Ponferrada (León). Se trata del acuerdo que propuso Pedro Sánchez durante su visita a Ourense durante la oleada de incendios de agosto. El Gobierno gallego no está solo en esa decisión, otras 13 comunidades gobernadas por el PP han anunciado también que no asistirán.

Sus representantes enviaron ayer un escrito a la vicepresidente tercera, Sara Aagesen, en el que explican su postura. Afirman que el marco planteado por el Gobierno es «insuficiente, unilateral y desalineado con la realidad competencial y territorial de España».

Consideran que el texto es un «cortafuegos para diluir su responsabilidad legislativa, de coordinación y de medios». Reclaman que el plan se rediseñe con medidas cuantificables y financiación transparente. Afirman además que el Estado debe invertir en medios y coordinarlos, por lo que exigen «un programa plurianual de inversión en medios nacionales contra incendios». También plantean una «reforma de la Ley de Montes para facilitar tratamientos selvícolas, aprovechamientos madereros y ganadería extensiva». Además consideran que el Gobierno debe «asumir su responsabilidad por la falta de ejecución de infraestructuras hídricas y por la ausencia de un Plan Nacional del Agua orientado también a la prevención de inundaciones». Otra reclamación es que se modernice «el Sistema Nacional de Protección Civil con un catálogo interoperable de medios movilizables» por las comunidades. También plantean políticas de impulso a los sectores primarios agricultura, ganadería, montes y gestión forestal) por su importancia «en la gestión del territorio y la reducción de riesgos». Por último, exigen mejoras en la financiación, con «fondos finalistas y estables con reparto objetivo (...) Sin financiación, el Pacto del Gobierno es solo propaganda».

La conselleira Ángeles Vázquez afirmó que no asistirán «porque non estamos dispostos a que se nos trate como cativos e ir perdendo o tempo», y solo para «facernos unha foto». Añadió que «o problema é o suficientemente serio como para que nos sentemos coa ministra e co seu equipo (...) e a partir de aí, facer unha proposta con planificación e orzamento, algo que agora non se nos traslada».