La valedora instó a la Xunta a controlar los viajes de pie en los buses: «Las familias prefieren llevar a sus hijos en sus coches por el riesgo»
REDACCIÓN / LA VOZ
Remitió una recomendación en el 2023 al Gobierno gallego para regular esta práctica en las líneas interurbanas, que comunidades como Baleares prohibieron pese al vacío legal estatal08 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En vísperas de las Navidades del 2023, la Valedora do Pobo remitió a la Xunta una recomendación oficial para controlar los viajes en pie en los autobuses interurbanos, concretamente los que realizan el recorrido Lugo-Monforte,