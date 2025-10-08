La valedora instó a la Xunta a controlar los viajes de pie en los buses: «Las familias prefieren llevar a sus hijos en sus coches por el riesgo»

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Viajeros subiendo a un bus interurbano en A Coruña
Viajeros subiendo a un bus interurbano en A Coruña Marcos Míguez

Remitió una recomendación en el 2023 al Gobierno gallego para regular esta práctica en las líneas interurbanas, que comunidades como Baleares prohibieron pese al vacío legal estatal

08 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En vísperas de las Navidades del 2023, la Valedora do Pobo remitió a la Xunta una recomendación oficial para controlar los viajes en pie en los autobuses interurbanos, concretamente los que realizan el recorrido Lugo-Monforte,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete