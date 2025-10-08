El presidente del Gobierno: «Seguiremos cumpliendo nuestra hoja de ruta con Galicia y, por supuesto, con el acuerdo de investidura»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el diputado del BNG, Néstor Rego, el pásado mes de marzo, en el Palacio de la Moncloa. J.J. Guillén | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles al BNG que el compromiso de su Gobierno con Galicia es total y absoluto y le garantizó que el Ejecutivo seguirá cumpliendo la «hoja de ruta con Galicia y, por supuesto, con el acuerdo de investidura». Respondió así en el pleno del Congreso a una pregunta del diputado del BNG Néstor Rego, en relación a los esfuerzos realizados por el Ejecutivo para cumplir con los compromisos adquiridos con la comunidad gallega.

Previo a esto, Rego explicó que el balance de ese acuerdo era «irregular porque, aínda que algunhas medidas xa se puxeron en marcha, outras moitas parece que non avanzan», a pesar de que ya se consumió la mitad de la legislatura. Además, el diputado nacionalista advirtió que «con presupostos ou sen eles, o Executivo ten que cumprir cos pactos, porque cando teñen interese realizan modificacións orzamentarias exprés, como para o incremento de 400 millóns en gasto militar».

Por su parte, Sánchez le contestó que el Gobierno cumple, «no solo por haber firmado un acuerdo de investidura, sino también por convicción» y le recordó que se está avanzando en infraestructuras, con descuentos de hasta el 75 % para usuarios de la AP-9 y de la AP-53. Tras escuchar al presidente, Rego le pidió hechos y no palabras, como por ejemplo ver en funcionamiento el servicio de cercanías y avanzar en la red ferroviaria interior.