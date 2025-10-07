El Gobierno destinará este año 2 millones de euros a financiar las plazas de Medicina creadas en Galicia

La ministra de Sanidad, Mónica García, este martes en la reunión posterior al Consejo de Ministros. ZIPI ARAGON | EFE

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la concesión de 26,7 millones de euros para financiar hasta 1.783 plazas de Medicina en universidades públicas para el curso 2025-2026. En el caso de Galicia, el Gobierno concederá a la Universidade de Santiago (USC) 2 millones de euros para financiar 138 plazas. 53 son del primer curso, otras 53 del segundo y 32 del tercero.

El real decreto aprobado hoy regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas tiene como finalidad sufragar tanto la creación de nuevas plazas como el mantenimiento del incremento de plazas de Grado en Medicina de años precedentes, atendiendo, explica el Gobierno, a la necesidad estructural del sistema sanitario de contar con más profesionales médicos.

Sanidad justifica esta medida en los estudios de oferta-necesidad publicados por el propio Ministerio, que evidencian una insuficiencia de egresados de Medicina respecto a las plazas ofertadas en la Formación Sanitaria Especializada (MIR) y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), especialmente en Medicina Familiar y Comunitaria.

Según ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, se trata de «garantizar el relevo generacional y la falta de profesionales» dando «oxígeno a las universidades públicas para que puedan seguir ampliando las plazas sin perder calidad».

Además, la ministra ha apelado a las comunidades a que también contribuyan a financiar estas plazas. «Esperemos que pongan su parte para poder garantizar la calidad de nuestra universidad pública», ha concluido.

El PP replica a Sanidad que «hacen falta más plazas mir»

El PP ha respondido a la propuesta del Gobierno asegurando que «la ministra de Sanidad sigue maltratando al Sistema Nacional de Salud, cuyo problema es la falta de médicos especialistas, una cuestión que no se va a solucionar con un Real Decreto para aumentar el número de plazas universitarias para el Grado de Medicina».

Además, apostillan fuentes del PP recogidas por Europa Press, se trata de «una partida que no es nueva y que la ministra ha decidido recortar a apenas la mitad en solo dos años».