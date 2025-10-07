Dos trabajadores del aeropuerto de Vigo se quedan dormidos y provocan retrasos el domingo y el lunes

Torre de control del aeropuerto de Peinador M.MORALEJO

El aeropuerto de Vigo vive jornadas complicadas al coincidir una de sus semanas de más movimiento, por la celebración de la feria internacional de productos congelados, y la avería de su sistema de ayuda a la navegación con baja visibilidad, lo que ha provocado ya un número notable de desvíos. A ambas circunstancias se han sumado dos situaciones inverosímiles que han dejado rastro en el funcionamiento del aeropuerto: un trabajador de la torre de control y otro del servicio de abastecimiento de combustible a los aviones se quedaron dormidos y llegaron tarde a sus puestos, uno el domingo y el segundo en la mañana de ayer.

Cuando se activó la operatividad de Peinador el domingo a las 6.30 horas se detectó que el controlador que debía hacerse cargo de la torre no había llegado al trabajo. Fuentes del aeropuerto señalan que fue necesario localizar al controlador de reserva para que se hiciese cargo de la torre, lo que ocurrió 27 minutos después del horario de apertura. El retraso no afectó a ningún vuelo, pues el primero no llegó hasta las 7.20 horas, pero sí demoró la apertura técnica del aeropuerto del sur de Galicia.

Sí se vio afectado ayer, en cambio, el primer despegue del día, el de Iberia programado con Madrid para las 6.30 horas. Rodrigo Fáez, periodista deportivo del canal estadounidense ESPN que se había desplazado a Vigo para narrar el domingo el encuentro de fútbol entre el Celta y el Atlético de Madrid, desvelaba a primera hora en sus redes sociales que su avión saldría con retraso de Peinador al notificar el comandante de la aeronave que no podía despegar pues se había quedado dormido el encargado de abastecer de combustible al aparato. «Lamento informarles que el señor que se encarga del combustible se ha dormido», escribió el comentarista en su cuenta de X reproduciendo el mensaje del piloto.

En el mismo post añadió que el responsable del avión indicó también por megafonía a los pasajeros: «Han llamado a un compañero que vive cerca del aeropuerto y en unos cinco minutos estará por aquí. Suena a broma pero es así. Lo sentimos...», dijo Fáez sobre el aviso del comandante en sus redes sociales, en las que acumula más de 325.000 suscriptores en su canal de YouTube o 125.000 en Instagram. «De locos. Levantarte a las 4.30 horas, subirte al avión y momento tremendo: un piloto enfadado contando que el del combustible se ha quedado dormido», remató.