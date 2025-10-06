La Universidade da Coruña lleva el derecho a los excluidos con la iniciativa de la Clínica Xurídica

e. freire A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Participantes en el programa de la Clínica Xurídica de la UDC, en la cárcel de Teixeiro.
Participantes en el programa de la Clínica Xurídica de la UDC, en la cárcel de Teixeiro. .

El programa para alumnos de la UDC sirve para asistir a internos de la cárcel de Teixeiro y usuarios de servicios sociales

06 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

A pesar de que Marcos Edreira cruzó todas las puertas de la prisión de Teixeiro —«muchísimas, es una pequeña ciudad amurallada»—, en un mes supo «que la línea entre dentro y fuera es muy delgada»

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete