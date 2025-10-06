La Universidade da Coruña lleva el derecho a los excluidos con la iniciativa de la Clínica Xurídica
El programa para alumnos de la UDC sirve para asistir a internos de la cárcel de Teixeiro y usuarios de servicios sociales
A pesar de que Marcos Edreira cruzó todas las puertas de la prisión de Teixeiro —«muchísimas, es una pequeña ciudad amurallada»—, en un mes supo «que la línea entre dentro y fuera es muy delgada»