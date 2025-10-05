María Santalla y Uxía Rodríguez, nuevas jefas de área de Galicia y Sociedad, Cultura y Ocio de La Voz

María Santalla y Uxía Rodríguez

La Dirección de La Voz de Galicia ha decidido reorganizar varias áreas informativas en la Redacción central en Sabón para afrontar los principales desafíos a los que se enfrenta el grupo, profundizar en el proceso de digitalización de contenidos y defender los principios editoriales y la influencia de La Voz.

A partir de mañana lunes, María Santalla Pulido (Artoño-Agolada, 1970) asume la jefatura del área de Galicia, manteniendo la información diferenciada, la coordinación de contenidos con las delegaciones y las apuestas editoriales del grupo, abundando en los principios de inmediatez, rigor y calidad tanto en la web como en la edición impresa. María Santalla ya estaba ejerciendo como número dos en la sección de Galicia, y lleva varios años vinculada a esta área, tras su paso por delegaciones.

Uxía Rodríguez Díez (A Rúa, 1986) será la nueva responsable de Sociedad, Cultura y Ocio, y seguirá al frente de la coordinación de La Voz de la Salud. Uxía Rodríguez se encargará de un área informativa más centrada en los desarrollos digitales, abarcando temáticas como ciencia, tiempo, tendencias, salud, cultura, gente y espectáculos, que se trasladarán a la web, a las redes sociales y al papel, añadiendo elementos como el vídeo explicativo y los gráficos.

La Mesa Central, con Laureano López Fernández como redactor jefe, se refuerza con la jefa de área Ana Moreiras Lorenzo al cargo de la estrategia de redes sociales, vídeo y SEO, y con el objetivo de incrementar la información de primera y última hora, las newsletter y los acabados digitales.