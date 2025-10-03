Pontón urge a Rueda a condenar el «xenocidio» en Palestina y pide movilizarse el domingo en Santiago
GALICIA
La líder del BNG reclama la aprobación de una declaración institucional en el Parlamento en apoyo a la flotilla de Gaza03 oct 2025 . Actualizado a las 17:18 h.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió este viernes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «por decencia» abandone el «negacionismo» sobre el «xenocidio» en Palestina y permita que el Parlamento de Galicia condene esta situación. La líder nacionalista reclamó la convocatoria urgente de la junta de portavoces de la Cámara autonómica para aprobar una declaración institucional en apoyo a la flotilla de Gaza y de condena a los ataques.
Pontón hizo un llamamiento a la participación en la manifestación convocada por la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina este domingo en Santiago. «Temos que seguir alzando a voz e mobilizarnos para encher as rúas, é o noso deber, é unha obriga ética e moral porque non se pode mirar para outro lado cando se trata dun xenocidio», señaló tras reunirse con miembros de esta organización, acompañada por la diputada nacionalista Iria Taibo.
«O que está en xogo neste momento é a supervivencia do pobo palestino, pero tamén o triunfo da humanidade fronte á barbarie», continuó la portavoz nacional del Bloque. Pontón denunció así que el Estado de Israel «está a cometer un xenocidio contra un pobo indefenso, ao que matan con bombas e tamén con esa política da fame que é terrorífica».
La portavoz del Bloque recalcó que «é o momento de tomar as rúas para falar en nome de todos aqueles e aquelas aos que se lles rouba a voz», y recordó las cifras apuntadas por la relatora de la ONU, que elevan las víctimas hasta 700.000, de las cuales 300.000 serían niños. Frente a la dignidad de la sociedad que se moviliza, criticó la «covardía» de los gobiernos y de la Unión Europea por limitarse a «meras declaracións moi mornas».
La líder nacionalista trasladó «todo o apoio e solidariedade» do BNG a la flotilla a Gaza y expresó su condena á «violenta e ilegal actuación do Estado criminal de Israel» que detuvo una misión de ayuda humanitaria.