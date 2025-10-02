Besteiro reclama que se importe a Galicia el modelo de escuela sostenible de Barcelona

José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, este jueves en una guardería en Barcelona.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó este jueves desde Barcelona que las escuelas gallegas actúen contra el cambio climático, «promovendo desde a infancia valores sostibles», y avanzó que el Grupo Socialista en el Parlamento presentará próximamente una iniciativa para exigirle a la Xunta la creación de programas educativos integrales contra el cambio climático.

La reivindicación llegó con motivo de su viaje a la capital catalana, donde visitó una guardería del barrio del Raval que está integrada en un programa municipal —Escolas+Sostenibles—, que aplica el modelo que el líder de los socialistas quiere importar a Galicia. Se trata de un jardín de infancia cuyo patio se está transformando «para convertelo nun refuxio climático» y que apuesta por la alimentación con productos de proximidad.

Precisamente en relación a los alimentos que se sirven en los comedores escolares, Besteiro criticó que la Xunta «segue sen cumprir o acordo parlamentario para incluír nos contratos de comedores escolares e residencias de maiores o emprego de produtos locais».

Previamente, el líder de los socialistas gallegos mantuvo una reunión con el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, en el que abordó otros temas de interés más allá de su preocupación por la sostenibilidad en el sistema educativo. Al encuentro acudieron también técnicos del departamento de Educación de la Ciudad Condal, que explicaron los detalles de la Estrategia de Centros Educativos por el Clima, en la que está insertada la guardería que visitó.