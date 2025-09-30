Conchi López, coordinadora do Censo Estatal de Vítimas do franquismo: «No 36 houbo prácticas xenocidas»

Patricia Hermida Torrente
PATRICIA HERMIDA

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Conchi López, historiadora da USC e coordinadora do Censo Estatal de Vítimas do franquismo
Conchi López, historiadora da USC e coordinadora do Censo Estatal de Vítimas do franquismo XOAN A. SOLER

A labor desta historiadora da USC xunta investigación e compromiso: «Todas as fosas son especiais porque permiten entrar no momento máis traumático das vítimas»

01 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Cando Conchi López entrou por primeira vez nunha fosa común, sentiu «un profundo respecto». Esta historiadora (Santiago de Compostela, 1989) coordina a elaboración do censo de vítimas do franquismo en España: Nomes, Noms, Nombres, Izenak

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete