Conchi López, coordinadora do Censo Estatal de Vítimas do franquismo: «No 36 houbo prácticas xenocidas»
GALICIA · Exclusivo suscriptores
A labor desta historiadora da USC xunta investigación e compromiso: «Todas as fosas son especiais porque permiten entrar no momento máis traumático das vítimas»01 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Cando Conchi López entrou por primeira vez nunha fosa común, sentiu «un profundo respecto». Esta historiadora (Santiago de Compostela, 1989) coordina a elaboración do censo de vítimas do franquismo en España: Nomes, Noms, Nombres, Izenak